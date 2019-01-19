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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: حبيبتي تهددني أن تتركني..ساعدوني

مجتمعSociety

شاب: حبيبتي تهددني أن تتركني..ساعدوني
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قصة من الحياة - شاب: حبيبتي تهددني أن تتركني..ساعدوني

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

هاي كيفكم انا بدي مساعدة بليز.. انا حبيبتي عم بتهددني تتركني وتنهي علاقتني لانه قال هي مش مرتاحة وحاسستني انه انا مش رح اعرف اعيشها عيشة منيحة ولا رح اوقف معها باوقات صعبة مع اني انا كتير بحبها شو اعمل!


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