قصة من الحياة - شاب: حبيبتي تهددني أن تتركني..ساعدوني

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الرسالة كالتالي:

هاي كيفكم انا بدي مساعدة بليز.. انا حبيبتي عم بتهددني تتركني وتنهي علاقتني لانه قال هي مش مرتاحة وحاسستني انه انا مش رح اعرف اعيشها عيشة منيحة ولا رح اوقف معها باوقات صعبة مع اني انا كتير بحبها شو اعمل!



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