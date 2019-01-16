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كل العرب مطبخ حلويات تشيز كيك بالفراولة.. شهي وسهل التحضير

مطبخFood

تشيز كيك بالفراولة.. شهي وسهل التحضير
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تشيز كيك بالفراولة.. شهي وسهل التحضير

مطبخ العرب.كوم يقدّم لك سيّدتي تشيز كيك بالفراولة.. شهي وسريع التحضير

المقادير
- مقادير صلصة الفراولة :
الفراولة : 400 غراماً
سكر : كوب
الماء : كوب
النشاء : ملعقة كبيرة
- بسكويت : 500 غراماً
- الزبدة : 400 غراماً
- كريمة الخفق : مغلفين
- حليب : كوب (سائل)
- القشدة : علبة
- جبن كريمي : 3 ملاعق كبيرة
- قشرة ليمون : نصف ملعقة صغيرة (مبشور)
- الفراولة : 100 غراماً (شرائح / للتزيين)


صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. لتحضير الصلصة: ذوّبي الفراولة، في قدر على النار، مع الماء، السكر والنشاء واتركي المزيج لساعة حتى يثخن، ثم صفّيه بالمصفاة.

2. لتحضير الكريمة: اخفقي كريمة الخفق مع الحليب، القشدة، الجبن وقشر الليمون الحامض لمدة 4 دقائق حتى تتكاثف وتثخن.

3. لتحضير التشيز كيك: اطحني البسكويت في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً.

4. ادعكي البسكويت المطحون مع الزبدة في قالب التشيز كيك حتى تشكلي طبقة متماسكة من البسكويت.

5. اسكبي طبقة الكريمة في الصينية فوق البسكويت ثم صلصة الفراولة وزيّنيها بشرائح الفراولة.

6. ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقلّ وقدّميه بارداً.

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