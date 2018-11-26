العثور على شاب (35 عامًا) وهو مصاب بجراح بالغة بظروف غامضة في كرم زيتون في سخنين

افاد الناطق بلسان مؤسسة حيّان الطبية في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة قام بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر 35 عاما بعد ان عثر عليه في ظروف غامضة في كرم زيتون في مدينة سخنين حيث وصفت اصابته بالبالغة وحالته خطيرة بحيث تم ايصاله بجهاز التنفس الاصطناعي ونقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج".

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