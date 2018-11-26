العثور على جثة فتاة (12 عامًا) داخل شقة في تل ابيب وعلى جسمها علامات عنف

افاد الناطق بلسان الشرطة انه تم مساء اليوم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر (12 عامًأ) داخل شقة في مدينة تل ابيب في مركز البلاد وعلى جسمها آثار وعلامات عنف. هذا وهرعت الى المكان قوات من الشرطة التي شرعت بالتحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.
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