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الناصرة: اعلان الاضراب في مدرسة القفزة بعد طعن طالبين
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الناصرة والقضاء

الناصرة: اعلان الاضراب في مدرسة القفزة بعد طعن طالبين

افاد حمودي سالم رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمال القفزة الناصرة: اعلنت لجنة أولياء أمور مدرسة القفزة عمال الثانوية في الناصرة عن إضراب شامل غدا الثلاثاء احتجاجا على اعمال العنف التي وقعت ظهر اليوم وإصابة طالبين بجراح نتيجة تعرض

 

افاد حمودي سالم رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمال القفزة الناصرة :" اعلنت لجنة أولياء أمور مدرسة القفزة عمال الثانوية في الناصرة عن إضراب شامل غدا الثلاثاء احتجاجا على اعمال العنف التي وقعت ظهر اليوم وإصابة طالبين بجراح نتيجة تعرضهما للطعن".

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