الناصرة: اعلان الاضراب في مدرسة القفزة بعد طعن طالبين

افاد حمودي سالم رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عمال القفزة الناصرة :" اعلنت لجنة أولياء أمور مدرسة القفزة عمال الثانوية في الناصرة عن إضراب شامل غدا الثلاثاء احتجاجا على اعمال العنف التي وقعت ظهر اليوم وإصابة طالبين بجراح نتيجة تعرضهما للطعن".

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