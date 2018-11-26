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عائلة يارا ايوب ضحية جريمة القتل في الجش: لم نستوعب | كل العرب
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عائلة يارا ايوب ضحية جريمة القتل في الجش: لم نستوعب تصوير: -
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عائلة يارا ايوب ضحية جريمة القتل في الجش: لم نستوعب حجم المأساة وقلوبنا تتقطع الماً

تسود حالة من الحزن الشديد لدى عائلة ايوب في الجش بعد جريمة مقتل ابنتهم يارا (16 عاما) التي عثر على جثتها اليوم بعد ان فقدت اثارها منذ ثلاثة ايام.والدة الضحية بكت وقالت:"لا اصدق انني فقدت ابنتي الغالية والعزيزة. قلبي يتقطع الما على حبيبتي

 

تسود حالة من الحزن الشديد لدى عائلة ايوب في الجش بعد جريمة مقتل ابنتهم يارا (16 عاما) التي عثر على جثتها اليوم بعد ان فقدت اثارها منذ ثلاثة ايام.والدة الضحية بكت وقالت:"لا اصدق انني فقدت ابنتي الغالية والعزيزة. قلبي يتقطع الما على حبيبتي الغالية. ارجوكم ان تحضروها امامي ولو لدقيقة واحدة كي اضمها الى صدري ولأقول لها بأنني احبها كثيرا وستبقى محفورة في قلبي. حرام عليكم حرام عليكم".
نشأت ايوب والد الفتاة قال:" نكاد لا نستوعب بأننا فقدنا ابنتنا.تعودنا على الأجواء الخاصة والسعيدة التي كانت تخلقها ابنتي، فهي دائما تتفقدنا قبل ان تخلد الى النوم واليوم نحن نفقدها الى الأبد".ثم قال:" لا اعرف من وقف وراء مقتل ابنتي ولماذا قتلوها، فكل ما حصل انها خرجت لتشارك بحفل عيد ميلاد صديقتها، وعندما دخلت لتشتري من المخبز اختفت اثارها ولم نعرف عنها اي معلومات".

كلمات دلالية
الشرطة:اعتقال مشتبهين بجريمة قتل يارا ايوب
افادت الشرطة في بيان لها مساء الاثنين: انه تم التعرف على جثة الفتاة المفقودة منذ يوم الجمعة يارا ايوب (16 عاما) من بلدة الجيش من قبل افراد عائلتها، ويشتبه انها تعرضت للقتل، وكان خلال التحقيق قد تم اعتقال شاب (28 عاما) وتم تمديد اعتقاله ح

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