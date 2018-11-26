الحاجة أميرة محمد توفيق قرمان-حصري من أم الفحم في ذمّة الله



المرحومة الحاجة أميرة محمد توفيق قرمان-حصري



بِسْم الله الرحمن الرحيم

"يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

صدق الله العظيم

انتقلت الى رحمته تعالى المربية الحاجة أميرة محمد توفيق قرمان-حصري (أم وسام) 62 عاما جراء سكتة قلبية مفاجئة اصابتها خلال عملها بمدرسة الأمل بأم الفحم.

يشار إلى أن الفقيدة هي حرم الحاج مصطفى ابراهيم حصري. وسيشيع جثمانها يوم غد الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد أبو عبيدة بأم الفحم.

نبتهل إلى الله ان يتغمدها برحمته الواسعة، وان يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون"

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