أم الفحم: العثور على الشاب علي محاجنة سالمًا معافى

الشاب علي محاجنة
الشاب فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 وعاد اليوم الى منزله
أفاد الناطق بلسان شرطة الساحل أنّه تمّ العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من ام الفحم بعد اختفاء آثاره، وهو سالم وعافى وقد عاد إلى منزله. ويشار إلى أنّ الشرطة كانت قد "طلبت في وقت سابق من جمهور المواطنين المساعدة في العثور على الشاب الذي فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الأخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة، وقد أبلغت العائلة عن اختفائه"، بحسب بيان الشرطة.
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