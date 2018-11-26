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كل العرب وادي عارة أخبار اخبار محلية العثور على الفحماوي علي محاجنة سالمًا معافى

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العثور على الفحماوي علي محاجنة سالمًا معافى
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وادي عارة

أم الفحم: العثور على الشاب علي محاجنة سالمًا معافى

أفاد الناطق بلسان شرطة الساحل أنّه تمّ العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من ام الفحم بعد اختفاء آثاره


الشاب علي محاجنة

الشاب فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 وعاد اليوم الى منزله

أفاد الناطق بلسان شرطة الساحل أنّه تمّ العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من ام الفحم بعد اختفاء آثاره، وهو سالم وعافى وقد عاد إلى منزله. ويشار إلى أنّ الشرطة كانت قد "طلبت في وقت سابق من جمهور المواطنين المساعدة في العثور على الشاب الذي فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الأخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة، وقد أبلغت العائلة عن اختفائه"، بحسب بيان الشرطة.

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