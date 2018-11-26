اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء جامعات / مدارس اخبار المدارس ثانوية الرازي الشاملة اكسال تنظم يوما للتوجيه المهني

جامعات / مدارسStudents

ثانوية الرازي الشاملة اكسال تنظم يوما للتوجيه المهني
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
10

حيفا
غائم جزئ
21

ام الفحم
مطر خفيف
13

القدس
سماء صافية
12

تل ابيب
سماء صافية
12

عكا
غائم جزئ
21

راس الناقورة
غائم جزئ
10

كفر قاسم
سماء صافية
18

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
غائم جزئ
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

ثانوية الرازي الشاملة اكسال تنظم يوما للتوجيه المهني لطلابها من قبل جمعية AwSc

نظمت ادارة مدرسة الرازي الثانوية الشاملة اكسال يوما للتوجيه المهني لطلاب طبقة الثواني عشر في المدرسة


خلال يوم التوجيه المهني في المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن ثانوية الرازي الشاملة اكسال، جاء فيه: "نظمت ادارة مدرسة الرازي الثانوية الشاملة اكسال يوما للتوجيه المهني لطلاب طبقة الثواني عشر في المدرسة وذلك لمساعدتهم وتوجيههم في اختيار مهنة المستقبل، وقد اشرف على هذا اليوم جمعية Awsc. وهي جمعية النساء العربيات الباحثات، وهي تضم مجموعة من النساء العربيات المتخصصات في مجال الابحاث العلمية في مختلف التخصصات العلمية مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء ومجالات الهندسة والهندسة الطبية، الحاسوب والالكترونيات".

وتابع البيان: "نظمت المحطات والمحاضرات مجموعة من النساء المشاركات منهن المهندسات ومنهن باحثات حاصلات على لقب ماجستير أو دكتواره في العلوم من جامعات ومعاهد مختلفة في الدولة وهم الدكتورة حنان خميس
المهندسة عبير حسن
المهندسة يثرب وجيه أسعد
المهندسة ريم أمارة
المهندسة نهى ياسين
المهندسة أريج نجار

وخلال هذا اليوم قامت الباحثات بإجراء محاضرات وورشات عمل في التوجيه المهني للطلاب حيث تم تقسيمهم الى مجموعات تجولوا عبر المحطات المتنوعة التي شملت عرض فعاليات مختلفة مختصه بمجال معين. وأشرف على هذا اليوم المعلمة صبا جوابرة شدافنة مركزة موضوع العلوم والتكنولوجيا بالمدرسة وهي من المبادرات الاوائل في تأسيس هذه الجمعية النسائية بالإضافة إلى المسؤولية الادارية في المدرسة المستشارة سيماء دراوشة ومركزة الطبقة المعلمة سهاد دراوشة وبتوجيه من مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة".

وأضاف: "من الجدير ذكره أن هذه المبادرة كانت قيمة ومثمرة وحافلة بالمعلومات حيث ساهمت في توسيع افاق طلاب والعمل على دعمهم في مجال التوجيه المهني وموضوع التعليم الجامعي. وفي نهاية اليوم لخص رئيس مجلس الطلاب بالمدرسة الطالب عدي سليمان دراوشة قائلا: أولا اشكر ادارة المدرسة على عملها الجاد في جميع المجالات التي تقوم بها من اجل مصلحة طلاب المدرسة ومن جهة ثانية نحن كطلاب بالمدرسة نرى في موضوع التوجيه المهني موضوعا مهما جدا حيث يكشفنا ويفتح افاقنا على المواضيع التعليمية المختلفة في المعاهد العليا والجامعات والتي قريبا سنطرق ابوابها بمشيئة الله".

واختتم البيان: "ومن جهته شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة القائمين على الموضوع من محاضرين واضاف قائلا إن ادارة المدرسة تعي جيدا اهمية موضوع التوجيه المهني ونحن في الفترة القريبة سنكثف من هذه الايام حتى ندعم طلابنا جيدا في اختيار الموضوع التعليمي الذي يؤهل الطالب ان يدق ابواب سوق العمل بنجاح وايضا سنقوم بعمل ايام توجيه مهني خاصة للطلاب الذين لن يلتحقوا بالمعاهد العليا لمساعدتهم على التعرف على الحرف الصناعية المختلفة ليدخلوا عبرها ابواب العمل بنجاح. وفي نهاية اليوم تم تكريم المحاضرات من قبل ادارة المدرسة على مشاركتهن بهذا اليوم الذي لبى جميع التوقعات بنجاح"، إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ثانوية الرازي الشاملة اكسال توجيه مهني
الحاجة أميرة قرمان-حصري من أم الفحم في ذمّة الله
انتقلت الى رحمته تعالى المربية الحاجة أميرة محمد توفيق قرمان-حصري (أم وسام) 62 عاما جراء سكتة قلبية مفاجئة اصابتها خلال عملها

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نبيل عودة
انتصار سلام او فوزه وجهان لعملة/ نبيل عودة
سميح غنادري
جدليّة الإنتصار والهزيمة/ سميح غنادري
حسين فاعور الساعدي
سلطاتنا المحلية مكانك سر/ حسين فاعور
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab