ثانوية الرازي الشاملة اكسال تنظم يوما للتوجيه المهني لطلابها من قبل جمعية AwSc



خلال يوم التوجيه المهني في المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن ثانوية الرازي الشاملة اكسال، جاء فيه: "نظمت ادارة مدرسة الرازي الثانوية الشاملة اكسال يوما للتوجيه المهني لطلاب طبقة الثواني عشر في المدرسة وذلك لمساعدتهم وتوجيههم في اختيار مهنة المستقبل، وقد اشرف على هذا اليوم جمعية Awsc. وهي جمعية النساء العربيات الباحثات، وهي تضم مجموعة من النساء العربيات المتخصصات في مجال الابحاث العلمية في مختلف التخصصات العلمية مثل الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء ومجالات الهندسة والهندسة الطبية، الحاسوب والالكترونيات".

وتابع البيان: "نظمت المحطات والمحاضرات مجموعة من النساء المشاركات منهن المهندسات ومنهن باحثات حاصلات على لقب ماجستير أو دكتواره في العلوم من جامعات ومعاهد مختلفة في الدولة وهم الدكتورة حنان خميس

المهندسة عبير حسن

المهندسة يثرب وجيه أسعد

المهندسة ريم أمارة

المهندسة نهى ياسين

المهندسة أريج نجار

وخلال هذا اليوم قامت الباحثات بإجراء محاضرات وورشات عمل في التوجيه المهني للطلاب حيث تم تقسيمهم الى مجموعات تجولوا عبر المحطات المتنوعة التي شملت عرض فعاليات مختلفة مختصه بمجال معين. وأشرف على هذا اليوم المعلمة صبا جوابرة شدافنة مركزة موضوع العلوم والتكنولوجيا بالمدرسة وهي من المبادرات الاوائل في تأسيس هذه الجمعية النسائية بالإضافة إلى المسؤولية الادارية في المدرسة المستشارة سيماء دراوشة ومركزة الطبقة المعلمة سهاد دراوشة وبتوجيه من مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة".

وأضاف: "من الجدير ذكره أن هذه المبادرة كانت قيمة ومثمرة وحافلة بالمعلومات حيث ساهمت في توسيع افاق طلاب والعمل على دعمهم في مجال التوجيه المهني وموضوع التعليم الجامعي. وفي نهاية اليوم لخص رئيس مجلس الطلاب بالمدرسة الطالب عدي سليمان دراوشة قائلا: أولا اشكر ادارة المدرسة على عملها الجاد في جميع المجالات التي تقوم بها من اجل مصلحة طلاب المدرسة ومن جهة ثانية نحن كطلاب بالمدرسة نرى في موضوع التوجيه المهني موضوعا مهما جدا حيث يكشفنا ويفتح افاقنا على المواضيع التعليمية المختلفة في المعاهد العليا والجامعات والتي قريبا سنطرق ابوابها بمشيئة الله".

واختتم البيان: "ومن جهته شكر مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة القائمين على الموضوع من محاضرين واضاف قائلا إن ادارة المدرسة تعي جيدا اهمية موضوع التوجيه المهني ونحن في الفترة القريبة سنكثف من هذه الايام حتى ندعم طلابنا جيدا في اختيار الموضوع التعليمي الذي يؤهل الطالب ان يدق ابواب سوق العمل بنجاح وايضا سنقوم بعمل ايام توجيه مهني خاصة للطلاب الذين لن يلتحقوا بالمعاهد العليا لمساعدتهم على التعرف على الحرف الصناعية المختلفة ليدخلوا عبرها ابواب العمل بنجاح. وفي نهاية اليوم تم تكريم المحاضرات من قبل ادارة المدرسة على مشاركتهن بهذا اليوم الذي لبى جميع التوقعات بنجاح"، إلى هنا نصّ البيان.

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