وزير المالية موشيه كحلون يجتمع مع رؤساء سلطات محلية عربية ويعد بتخصيص ميزانيات



خلال الاجتماع

دار الاجتماع حول سبل دعم هذه المجالس لتطوير القرى ورفع مستواها في جميع المجالات الحياتية، حيث وعد الوزير كحلون بتجنيد وتخصيص الميزانيات المطلوبة

رائد زبيدات – رئيس مجلس بسمة طبعون:

طرحت قضايا هامة والوزير وعد بالمساعدة

اجتمع وزير المالية موشيه كحلون، في القدس اليوم، مع رؤساء سلطات محلية من العرب واليهود الذين يتبعون لحزب كلنا (كولانو). كما شارك أعضاء من الحزب، من بينهم وزير البناء والاسكان يوئاف جالانت.

ومن بين الرؤساء العرب برز بشكل خاص رائد زبيدات، الرئيس المنتخب الجديد لرئاسة مجلس محلي بسمة طبعون، بالاضافة الى أمير مزاريب – رئيس مجلس الزرازير وخالد حجيرات – رئيس مجلس بئر المكسور وممثلون عن مجلس محلي طوبا وزياد سعدي رئيس بيت الشهيد البدوي في الجيش. ودار الاجتماع حول سبل دعم هذه المجالس لتطوير القرى ورفع مستواها في جميع المجالات الحياتية، حيث وعد الوزير كحلون بتجنيد وتخصيص الميزانيات المطلوبة.



وقال رائد زبيدات:"خرجت بشكل شخصي بانطباع ايجابي جدا حول هذا الاجتماع، لما فيه من فوائد جمّة ستعود بالنفع على جميع سكان بسمة طبعون". وأضاف رائد زبيدات عن الوعودات التي تلقاها من الوزير كحلون:"كان اللقاء عمليا جدا، وفيه طرحت أهم القضايا العالقة في بلدتنا، والتي كانت مهملة ومهمشة، وفي مقدمها أراض ووحدات سكنية للأزواج الشابة ومد خطوط شركة الكهرباء لبيوت كثيرة، كان من الصعب عليها الحصول على نموذج 4، بالاضافة الى الخارطة الهيكلية ومشكلة مستعصية بهدم البيوت غير المرخصة ومحاربة أسعار أعمال التطوير للوحدات السكنية، وقد وعد الوزير كحلون بالعمل على حل جميع هذه القضايا والاشكاليات، وأن يساعد بشكل شخصي".

وأكد رائد زبيدات على أنه تربطه علاقة تعارف وصداقة قديمة مع كحلون من زمن بعيد، وتحديدا قبل دخوله الكنيست، كما وعد الوزير كحلون بتلبية دعوة رائد زبيدات لزيارة بسمة طبعون في أقرب وقت ممكن.

وقال خالد حجيرات:"زيارة ثانية، حيث سبقتها زيارة في مكتبه في وزارة المالية، اليوم زيارة مع الوزير ايلي كوهين وزير التجارة والصناعة، تبادل آراء وطرح مشاكل كل قرية على حدة، لجان تعمل تحتهم التخطيط والتنظيم، هناك مشاكل نعانيها خاصة في مشاكل التخطيط والبناء، وهناك زيارات مستقبلية، وضع بئر المكسور ليس في أفضل حال، ومحاولة تخفيض نسبة دفع الضرائب، واطلاعهم على مشاكل معلقة في مكاتبهم، ودعوت الوزراء لزيارتنا والاطلاع عن قرب عليها".

ومن جانبه قال أمير مزاريب:"لقاء تعارف لرؤساء مجالس مع وزير المالية، أهميته أنه مسؤول عن دوائر التنظيم واللجان الخاصة والتخطيط وأوامر الهدم والخرائط الهيكلية، تحدثت معه بأهمية عدم هدم البيوت، خاصة تلك في مركز القرية، وتمت دعوته لزيارتنا في الزرازير للاطلاع عن قرب على هذه المشاكل، وزيارته ستزيل العائق الذي كان موجودا، خاصة في مشاكل الهدم ومد جميع البيوت بالكهرباء، حتى لو لم يتوفر نموذج 4 عن طريق شركة الكهرباء، وطلبنا منه الدخول في صلب الموضوع لمساعدتنا في حل هذه المشاكل، بعد أن كانت سابقا شعارات ورموز، بل نريد حلولا على أرض الواقع".

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