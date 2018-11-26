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اللد: اعتقال 11 مواطنًا خلال تظاهرة ضد الهدم

تظاهر عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مدينة اللد على خلفية هدم منزل مواطن عربي في المدينة، بإدعاء "البناء غير المرخص"، حيث تواجدت الشرطة في مكان التظاهرة وقامت باعتقال 11 مواطنًا.

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اللد: اعتقال 11 مواطنًا خلال تظاهرة ضد الهدم
تظاهر عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مدينة اللد على خلفية هدم منزل مواطن عربي في المدينة، بإدعاء البناء غير المرخص

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