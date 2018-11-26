اللد: اعتقال 11 مواطنًا عربيًا خلال تظاهرة رافضة لسياسة هدم البيوت



صور من التظاهرة

الشرطة:

تمّ توقيف 11 مشتبهًا باخلال النظام ومهاجمة رجال شرطة والتسبب بأضرار لدورية شرطة

تظاهر عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مدينة اللد على خلفية هدم منزل مواطن عربي في المدينة، بإدعاء "البناء غير المرخص"، حيث تواجدت الشرطة في مكان التظاهرة وقامت باعتقال 11 مواطنًا.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنّ:"المشاركين في التظاهرة قاموا باخلال النظام، وعليه تمّ توقيف 11 مشتبهًا باخلال النظام ومهاجمة رجال شرطة والتسبب بأضرار لدورية شرطة، وقد أصيب خلال الحاصل رجل شرطة ووصفت حالته بالطفيفة"، كما ورد من الشرطة.

إقرا ايضا في هذا السياق: