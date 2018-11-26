اللد: اعتقال 11 مواطنًا عربيًا خلال تظاهرة رافضة لسياسة هدم البيوت

صور من التظاهرة
الشرطة:
تمّ توقيف 11 مشتبهًا باخلال النظام ومهاجمة رجال شرطة والتسبب بأضرار لدورية شرطة
تظاهر عشرات المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مدينة اللد على خلفية هدم منزل مواطن عربي في المدينة، بإدعاء "البناء غير المرخص"، حيث تواجدت الشرطة في مكان التظاهرة وقامت باعتقال 11 مواطنًا.
وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنّ:"المشاركين في التظاهرة قاموا باخلال النظام، وعليه تمّ توقيف 11 مشتبهًا باخلال النظام ومهاجمة رجال شرطة والتسبب بأضرار لدورية شرطة، وقد أصيب خلال الحاصل رجل شرطة ووصفت حالته بالطفيفة"، كما ورد من الشرطة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- أمر قضائي بوقف تنفيذ هدم منزل في أحد أحياء اللد يصل متأخرًا بعد فوات الاوان
- رحيل رئيس الادارة محمد الزبارقة أثر سلبيا على مردود شباب اللد
- عقد راية الصلح في أم الفحم بين آل زبارقة من اللد وآل حمد من الناصرة
- اللد: العثور على الشاب إسماعيل الدغمين (28 عاما) سالما معافى
- الشرطة تناشد بالمساعدة في العثور على الشاب إسماعيل الدغمين من اللد
- اعتقال عامل سابق بالمطار (34 عامًا) من اللد بشبهة تورّطه بتهريب جورجيين إلى البلاد
- رئيس بلدية اللد يائير رفيفو يدعو القائمة العربية للإنضمام للائتلاف البلدي
- تعادل بدون أهداف بين الشقيقين شباب اللد وهبوعيل اكسال ضمن الدرجة الممتازة
- الليلة: شباب اللد يستقبل شقيقه هبوعيل اكسال في لقاء المتعطشي للنقاط