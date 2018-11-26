بلدية الناصرة تدعو المواطنين لدفع الاستحقاقات المترتبة عليهم

علي سلام - رئيس بلدية الناصرة :

لا نخفي على أحد أنّ الأشهر الأخيرة لم تكن بها الجباية كما يجب وذلك لتزامن معركة ال انتخابات

علينا أن ندفع استحقاقاتنا للبلدية حتى تمكنها من مواصلة طريقها نحو التطوير والإنجاز وأن لا نُعرضها لأي تشويشٍ أو عرقلة في المسار الذي يخدم تطلعاتكم

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة، موقع باسم علي سلام، رئيس بلدية الناصرة، وتمّت من خلاله دعوة المواطنين في المدينة لدفع المستحقات المترتبة عليهم للبلدية. وجاء في البيان ما يلي:"أولاً دعوني أتوجه اليكم ونحن في ظلال الاعياد المباركة ولادة الهادي محمد عليه الصلاة والسلام واقترابنا من الاعياد الميلادية المجيدة بالدعاء ان تكون ايامكم كلها فرح وهناء وهداة بال. واسمحوا لي بمحبةٍ وتقدير ان اقول لكم كل عام وأنتم بخير.

ونحن نقترب من نهاية هذا العام اتوجه اليكم مكرراً ندائي الذي وجهته اليكم قبل اسبوعين بأن تباشروا بدفع التزاماتكم لبلدية الناصرة قبل انتهاء السنة الحالية وذلك لتتمكن البلدية من الوصول الى الهدف الذي وضعته والنسبة التي عادة تحصلها في جباية الضرائب الأمر الذي يعطيها الفرصة للحصول على مكتسبات تعود بالفائدة على جميع المواطنين في المدينة".

وزاد البيان:"لا نخفي على أحد أنّ الأشهر الأخيرة لم تكن بها الجباية كما يجب وذلك لتزامن معركة الانتخابات واليوم وهذا الموضوع من خلفنا فأنني ادعوكم وأعلم أنكم ستلبون ندائي وتوجهي كعادتكم. علينا أن ندفع استحقاقاتنا للبلدية حتى تمكنها من مواصلة طريقها نحو التطوير والإنجاز وأن لا نُعرضها لأي تشويشٍ أو عرقلة في المسار الذي يخدم تطلعاتكم.

أعود وأكرر أننا سنجنب البلدية ان تعتمد غير موظفيها موضوع الجباية وهذا يعني ان لا نجبي إلا بالطريقة التقليدية وليس عن طريق شركات الجباية والحجوزات على الأملاك لأننا نؤمن أنكم شركاء لنا في طروحاتنا وان هذه الثقة لن تتزحزح بتاتًا.

ندائي اليكم أن مصلحة المدينة فوق أي اعتبار وهناك اذان صاغية لكل أشكال تتعرضون له في موضوع الجباية ولكن يبقى توجهكم الى قسم الجباية هو الاساس"، إلى هنا البيان.

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