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كفرمندا: مسيرة لطلاب المدارس تدعو للتسامح
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شفاعمرو والقضاء

كفرمندا: مسيرة لطلاب المدارس تندد بالعنف وتدعو للتسامح

بمبادرة دائرة المعارف في مجلس كفرمندا المحلي خرج المئات اليوم الاثنين من طلاب البلدة من جيل الروضة حتى الثانوية بمسيرة منددة بالعنف وتدعو للتسامح


الطلاب خلال المسيرة في كفرمندا

بمبادرة دائرة المعارف في مجلس كفرمندا المحلي خرج المئات اليوم الاثنين من طلاب البلدة من جيل الروضة حتى الثانوية بمسيرة منددة بالعنف وتدعو للتسامح. ورفع المشاركون بالمسيرة التي انتهت بساحة العين شعارات تدعو لانهاء مظاهر العنف وتنادي للمحبة والأخوة بين ابناء البلد الواحد.

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كفرمندا مسيرة ضد العنف سلام
كفرمندا: مسيرة لطلاب المدارس تدعو للتسامح
بمبادرة دائرة المعارف في مجلس كفرمندا المحلي خرج المئات اليوم الاثنين من طلاب البلدة من جيل الروضة حتى الثانوية بمسيرة منددة بالعنف وتدعو للتسامح

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