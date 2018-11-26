كفرمندا: مسيرة لطلاب المدارس تندد بالعنف وتدعو للتسامح

الطلاب خلال المسيرة في كفرمندا
بمبادرة دائرة المعارف في مجلس كفرمندا المحلي خرج المئات اليوم الاثنين من طلاب البلدة من جيل الروضة حتى الثانوية بمسيرة منددة بالعنف وتدعو للتسامح. ورفع المشاركون بالمسيرة التي انتهت بساحة العين شعارات تدعو لانهاء مظاهر العنف وتنادي للمحبة والأخوة بين ابناء البلد الواحد.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- كفرمندا: سقوط شابة (21 عامًا) عن ارتفاع وإصابتها بجراح خطيرة وإحالة زوجها للتحقيق
- كفرمندا: تمديد اعتقال 17 مشتبها وضبط 118 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات
- تأجيل لقاء الأخوة كفرمندا أمام الأخوة عرابة بسبب الأجواء المشحونة
- كفرمندا: مسيرة صامتة احتجاجا على اعمال العنف
- كفرمندا: عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم بعد الاحداث واعمال العنف
- احراق سيارة معلم مدرسة في كفرمندا
- فيديو- أعمال العنف تستشري في كفرمندا: شبّان يعتدون على مواطن ويسرقون سيارته ويحرقونها!
- اعتقال 6 مشتبهين بعد تجدد الشجار في كفرمندا على خلفية الانتخابات والشرطة تنتشر في القرية
- المحكمة تنظر في تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بالشجار العنيف في كفرمندا