العثور على جثة خلال البحث عن الفتاة المفقودة يارا أيوب من الجش



الفتاة يارا أيوب

خلال أعمال البحث التي قام بها أفراد الشرطة بهدف العثور على الشابة المفقودة يارا أيوب من بلدة الجش تمّ العثور على جثة شخص لا زالت هويته غير معروفة، وهرعت أفراد أخرى من الشرطة إلى المكان وباشروا التحقيقات من أجل معرفة هوية الشخص الذي تمّ العثور على جثته".

وأضاف البيان: "هذا ويشار إلى أنّه بيوم 24.11.2018 تمّ فقدان آثار الفتاة يارا أيوب (16 عامًا) من الجش، بعد أن تمّت رؤيتها للمرة الأخيرة بتاريخ 23.11.2018 قرابة الساعة الخامسة مساء في مخبز البلدة، وخلال نشاطات البحث عن الفتاة المفقودة تمّ اعتقال مشتبه (28 عامًا) وتمّ تمديد فترة اعتقاله حتى تاريخ 27.11.2018" وفقًا للبيان.

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