تنفيذ عملية دهس قرب غوش عتصيون وإصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة وتحييد المنفذ

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة أيالون بلاغًا قرابة الساعة 12:16 في منطقة القدس حول إصابة 3 أشخاص جراء تعرضهم للدهس ، على شارع رقم 60 قرب غوش عتصيون، حيث وصفت إصابتهم بالمتفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.
هذا وأشارت مصادر عبرية أنّ الحديث يدور عن عملية دهس وقعت في غوش عتصيون حيث حاول مشتبه تنفيذ العملية التي أسفرت عن إصابة 3 شبان، وتمّ تحييد المشتبه.
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