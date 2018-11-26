سقوط عواميد قرب الطيبة والشرطة تنظم حركة السير



صورة من مكان الحدث

أفادت مراسلة كلّ العرب وصحيفة كلّ العرب أنّه قد سقطت عواميد عن ظهر شاحنة على شارع 444 قرب مدخل الطيبة الشمالي، مما أسفر عن حدوث أزمة سير في المكان.

هذا ووصلت قوات الشرطة الى موقع الحدث، وقامت بتنظيم حركة السير، فيما لم يبلغ عن تسجيل أي إصابات.

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