سقوط عواميد قرب الطيبة والشرطة تنظم حركة السير

صورة من مكان الحدث
أفادت مراسلة كلّ العرب وصحيفة كلّ العرب أنّه قد سقطت عواميد عن ظهر شاحنة على شارع 444 قرب مدخل الطيبة الشمالي، مما أسفر عن حدوث أزمة سير في المكان.
هذا ووصلت قوات الشرطة الى موقع الحدث، وقامت بتنظيم حركة السير، فيما لم يبلغ عن تسجيل أي إصابات.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- اتهام رجل وشقيقته من الطيبة بالسطو على منزل وسرقة خزنة تحتوي على أكثر من نصف مليون شيكل
- نساء الطيبة في وقفة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
- توثيق حادث في الطيبة: فتى يصطدم بدراجته بشاحنة ويصاب بجراح خطيرة
- الطيبة: اصابة خطيرة لفتى بعد اصطدام سيارة بدراجة كهربائية
- والد المرحوم سعد جبالي من الطيبة خلال تشييع جثمانه: آمل أن يكون ابني اخر ضحايا الجرائم والعنف
- جبهة الطيبة الديمقراطية: مسلسل العنف والجريمة مستمر في مجتمعنا
- العثور على جثة نائل حاج يحيى داخل مخزن في الطيبة والشرطة تحقق
- أبناء الطيبة يستضيف بيت دجان ضمن ختام الأسبوع 9 في الدرجة الثانية
- توثيق بالفيديو: لحظة وصول منفّذي جريمة قتل الشاب سعد يوسف جبالي في الطيبة