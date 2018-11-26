سلطة الاطفاء: الحريق الذي اندلع أمس في عرابة كان بسبب ترك مدفئة اسلاك بدون رقابة

سلطة الاطفاء:

ركّبوا كاشف دخّان في المنزل لينذركم فور اندلاع حريق – كاشف الدخّان ينقذ ال حياة .

أبعدوا الدفايات عن البطانيات، السجادات، الستائر أو أي مادة قابلة للاشتعال.

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه: "أظهرت التحقيقات التي أجريت في أعقاب الحريق الذي شبّ داخل منزل في مدينة عرابة، مساء امس الأحد، أنّ تشغيل مدفئة اسلاك وتركها دون رقابة بوجود أطفال حولها أدى الى اندلاع الحريق وانتشاره في المنزل. ومن هنا، سلطة الإطفاء والإنقاذ تعود وتناشد المواطنين باتخاذ سبل الأمان والسلامة خصوصا خلال فصل الشتاء، وعدم ترك الأطفال لوحدهم دون رقابة، كما يفضل عدم استخدام دفايات الأسلاك واستبدالها بوسائل تدفئة آمنة.

فيما يلي توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لموسم الشتاء:

- ركّبوا كاشف دخّان في المنزل لينذركم فور اندلاع حريق – كاشف الدخّان ينقذ الحياة.

- أبعدوا الدفايات عن البطانيات، السجادات، الستائر أو أي مادة قابلة للاشتعال. لا تتركوا الدفايات مشتعلة دون مراقبة أو عند الخلود للنوم.

- نوصي باستخدام وسائل التدفئة الامنة مثل الراديتورات أو المكيّفات الهوائية.

- تذكروا! وسائل التدفئة المختلفة قد تؤدي لاندلاع حرائق حتى لو لم يكن هناك تلامس مع مواد قابلة للاشتعال.

- لا توصلوا عددًا من الأجهزة الكهربائية لمقبس واحد، لتمنعوا اندلاع حريق.

- يُنصح باقتناء طفاية حريق للمنزل، ستساعد على اخماد الحريق في مراحله الأولى.

تذكروا! الحرائق تندلع من الأخطاء! اتّبعوا توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ وفي في حالة اندلاع حريق اتصلوا على 102 لرجال الإطفاء، نتمنى لكم شتاءً آمنًا"، إلى هنا نصّ البيان.

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