اتهام رجل وشقيقته من الطيبة بالسطو على منزل وسرقة خزنة تحتوي على أكثر من نصف مليون شيكل

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في يوم 16.11.2018 تمّ استلام بلاغ في مركز الشرطة حول سرقة منزل في منطقة الطيبة، وعندما هرع أفراد الشرطة إلى المكان، تبيّن أنّه من داخل المنزل تمّت سرقة خزنة، والتي احتوت على مبلغ مالي بقيمة أكثر من نصف مليون شيكل، وخلال التحقيقات الحثيثة التي أجراها أفراد الشرطة، تمكنوا من العثور على ثلاثة مشتبهين بالضلوع بالسطو والسرقة، وتمّ اعتقالهم للتحقيق يوم الثلاثاء الماضي، في مركز الشرطة. كذلك اتضح من التحقيقات أنّه بعد يومين من هذه الحادثة، قام المشتبهون ببيع ال سيارة التي استخدموها في سرقة كراج في قلنسوة، أحد المشتبهين اعترف بأعمال السرقة والسطو، كما ودلّ افراد الشرطة على مكان الخزنة المسروقة، والتي تمّ العثصور عليها في منطقة مفتوحة في الطيبة، ومشتبه آخر قام أيضًا بالاعتراف، وشابة وهي شقيقة أحد المشتبهين اعترف أيضًا بالضلوع بحادثة السرقة".

وأضاف البيان: "فترة اعتقال المشتبهين (الرجل وشقيقته - 40 و35 عامًا) مدد من فترة إلى أخرى، وفي يوم الجمعة الماضي، أقيمت جلسات في المحكمة، ولاحقًا تمّ تقديم لائحتي اتّهام ضد الشقيقين المشتبهين كذلك تمّ تمديد فترة اعتقال المشتبه الثالث (18 عامًا) على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: