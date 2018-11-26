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كل العرب سياحة سياحة عالمية الطبيعة الخلابة في سنغافورة

سياحةTourism

الطبيعة الخلابة في سنغافورة
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
20

حيفا
غائم جزئ
20

ام الفحم
غائم جزئ
21

القدس
غيوم متفرقة
22

تل ابيب
غيوم متفرقة
22

عكا
غائم جزئ
20

راس الناقورة
غائم جزئ
21

كفر قاسم
غيوم متفرقة
22

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
23
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الطبيعة الخلابة في سنغافورة

حديقة حيوان سنغافورة هي واحدة من أشهر الوجهات السياحية بالبلد خاصةً للعائلات. حيث يمكنكم ممارسة العديد من الأنشطة هناك

 
صورة توضيحية

حديقة حيوان سنغافورة
حديقة حيوان سنغافورة هي واحدة من أشهر الوجهات السياحية بالبلد خاصةً للعائلات. حيث يمكنكم ممارسة العديد من الأنشطة هناك، إذ يمكن التجول بالحافلة المكشوفة في المساحات الخضراء و مشاهدة الحيوانات الموجودة بالحديقة كالفيلة الآسيوية، القرود والنمر الأبيض الذي يعد واحد من أندر الحيوانات المهددة بالانقراض. بالإضافة لزيارة قسم المنطقة الباردة الذي يضم حيوانات قطبية كالدببة والتي توفر الحديقة لها منطقة جليدية مع كهوف وكتل عملاقة من الثلج. توجد بالحديقة أيضاً الغابة المطيرة التي يمكن التجول بها ومشاهدة الحيوانات الموجودة في هذه البيئة والتقاط بعض الصور. تضم الحديقة أيضاً متنزه للأطفال الذي يحوي العديد من الألعاب الترفيهية والأنشطة مع مزرعة للحيوانات الأليفة.

حدائق الخليج 
يضم المنتزه ثلاث حدائق على وجهة بحرية خلابة. يمكن التجول في حدائق الخليج بدايةً من زيارة قبة الزهرة والتي تعد أكبر بيت زجاجي للنباتات في العالم مع أنواع نادرة ورائعة من النباتات والأزهار المنسقة بشكل استثنائي. بعدها يمكن زيارة غابة الغيوم وهي عبارة عن جبل محاط بالنباتات والزهور الملونة، ثم السير على الجسر المعلق لارتفاع 22 متر فوق الحديقة والذي يمر بين الأبراج الملونة المصممة بشكل أشجار مزودة بوحدات إضاءة ملونة ومكبرات صوت لعروض الصوت والضوء التي يمكن الاستمتاع بها في المساء، هذا بالإضافة لمتنزه الأطفال الذي يقدم عروضاً ترفيهية وتفاعلية ممتعة للأطفال.

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كلمات دلالية
سياحة سنغافورة طبيعة
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