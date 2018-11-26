اندلاع حريق هائل داخل مصنع في المنطقة الصناعية بيت شيمش

الحديث يدور عن حريق شبّ في نقطتين بالمصنع وانتشر حتى وصل سطح المبنى، مع العلم أن السطح يحوي أنظمة ضوئية



وصل بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي جاء فيه ما يلي: "تعمل 5 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة بيت شيمش بمساعدة رافعة خاصة على اخماد حريق شبّ في مصنع للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بيت شيمش".

وأضاف البيان: "وتبيّن أن الحديث يدور عن حريق شبّ في نقطتين بالمصنع وانتشر حتى وصل سطح المبنى، مع العلم أن السطح يحوي أنظمة ضوئية (أنظمة تحويل الطاقة الشمسية لكهرباء)، الامر الذي يشكل خطرا على رجال الاطفاء العاملين هناك. يذكر أن منطقة المصنع تشهد انتشار دخان كثيف جدًا وتعمل طواقم الاطفاء والانقاذ على البحث عن عالقين، الى جانب اعمال اخماد الحريق ومنع انتشاره وتهوئة المكان. ولم يبلغ عن اصابات حتى الان".

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