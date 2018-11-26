فوز الفرس أكواتور لصاحبها النصراوي محمد الشيخ سليمان بمسابقة الجمال العالمية



الفرس أكواتور

فازت الفرس أكواتور لصاحبها النصراوي محمد باسم الشيخ سليمان بمسابقة الجمال العالمية، والتي أجريت في العاصمة الفرنسية باريس. ويعد ما حققه انجازا كبيرا، حيث حصد اكواتور أعلى علامة في المنافسة وفاز بالذهبية، متغلبا على منافسين أقوياء ومجريين. وقال محمد الشيخ سليمان بعد الفوز:"مبروك اللقب. انه شعور جميل ان تحصد اللقب العالمي لترى نتيجة رائعة لحصادك طيلة أيام السنة والخير لقدام ان شاء الله. أشكر عائلتي وأصدقائي وكل من ساندني".

إقرا ايضا في هذا السياق: