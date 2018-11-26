سقوط عامل (30 عامًا) عن ارتفاع 5 أمتار داخل مصنع في نيشر

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 06:03 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 أمتار داخل مصنع في نيشر، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (30 عامًا) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة وحالته مستقرة مع إصابات بالأطراف، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام" وفقًا للبيان.
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