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مركزية حيفا تقبل التماس لجنة الأولياء بطلعة عارة
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وادي عارة

مركزية حيفا تقبل التماس لجنة الأولياء بطلعة عارة وتجبر المجلس ووزارتي التعليم والداخلية بإعادة السفريات

اصدرت لجنة اولياء امور الطلاب المحلية في قرى طلعة عارة بيانا اعلاميا تعلن من خلاله ان المحكمة المركزية بحيفا قبلت التماس اللجنة المحلية

طلبت القاضية بطينة طاوبر من المجلس المحلي ومن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم إعادة السفريات بشكل فوري ابتداء من اليوم الاثنين 26.11.2018 بدون تأخير

اصدرت لجنة اولياء امور الطلاب ال محلية في قرى طلعة عارة بيانا اعلاميا تعلن من خلاله ان المحكمة المركزية ب حيفا قبلت التماس اللجنة المحلية وأجبرت المجلس المحلي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لإعادة السفريات فوراً، وجاء في البيان ما يلي: "أهلنا الكرام بقرى طلعة عارة، عقدت المحكمة المركزية بمدينة حيفا جلستها يوم امس الأحد لتتداول الإلتماس الذي تقدمت به اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب طلعة عارة لإلغاء السفريات المنظمة من قبل المجلس المحلي طلعة عارة ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم".

وأضاف البيان: "هذا وقد تقدمت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب بالإلتماس بطلب مستعجل للمحكمة المركزية يوم الثلاثاء الماضي 20.11.2018 ، وقام بتقديم الطلب وتمثيل اللجنة المحلية مكتب المحامي احمد عادل محاجنة، والمحامية سهام عصفور والمحامية مي بشير يونس. ولقد طلبت القاضية بطينة طاوبر من المجلس المحلي ومن وزارتي الداخلية والتربية والتعليم إعادة السفريات بشكل فوري ابتداء من اليوم الاثنين 26.11.2018 بدون تأخير، وتحدثت بشكل جدا قاسي وحازم ضد اتخاذ مثل هذا القرار ( الغاء السفريات للطلاب ) ، وطلبت إنهاء هذه "المهزلة" بشكل فوري وإعادة السفريات كما كان الامر على مدار سنوات سابقاً، وقررت المحكمة تعيين موعد لجلسة لتاريخ 19.12.2018 من اجل البت بكل قضية السفريات وإيجاد صيغة لحل نهائي".

وتابع البيان: "هذا واجبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم تعويض المجلس عن مدفوعات السفريات التى ستقوم بها حتى تاريخ 24.12.2018، اي حتى نهاية الفصل الدراسي الاول وحتى ان يصدر قرار اخر من المحكمة، وطلبت المحكمة من النيابة العامة والتى تدافع عن وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية بهذه القضية اطلاع لجنة اولياء امور الطلاب على قرار لجنة الأستثناءات ، والتى قامت اليوم الأحد بجولة ميدانية بقرى وشوارع طلعة عارة، بعد ان حاولت التملص وعدم إجراء هذه الجولة الميدانية، وطلبت المحكمة اطلاع اللجنة المحلية ومستشاريها القانونيين على قرار اللجنة وإعطائهم حق النقد اذا لم يوافقوا عليه".

أهلنا الكرام.

واختتم البيان: "نود أن نتقدم لكم بهذه المناسبة بالشكر الجزيل على الثقة التى منحتمونا إيّاها، والتى بها ومنها استمدينا القوة من بعد الله عز وجل. كما ونتقدم بالشكر الجزيل لمجلس الطلاب على وقفتهم الشجاعة والمطالبة بحقوقهم الشرعية. وشكر خاص للمحامي أحمد عادل محاجنه والمحامية سهام عصفور والمحامية مي بشير يونس على عملهم بالملف وتحضيره بشكل مهني من الدرجة الاولى، بحيث لم يكن مجرد ملف عادي، بل تعاملوا معه كقضية خاصة بهم شخصيا وهذا من منطلق المسؤولية لكسب القضية وإعادة السفريات للطلاب بشكل آمن ، وبدون تكليف الأهالي بدفع اي شيئ يختص بالسفريات. أهلنا الكرام، نحن باللجنة المحلية مستمرون بحول الله وقوته بالوقوف والمطالبة بكافة حقوق ابنائكم وحقوقكم ، وسنبقى بعون الله تعالى بتواصل معكم لإعلامكم بكل خطوة وبكل مستجد، والله ولي التوفيق.

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طلعة عارة سفريات طلاب مدارس
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