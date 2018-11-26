مجهولون يحاولون سرقة جهاز الصرف الآلي قرب ثكنة للجيش بمنطقة المغار

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في محل تجاري قرب الثكنة العسكرية ألون (قرب المغار) حيث حاول عدد من المشتبهين سرقة جهاز الصرف الآلي، وبعد محاولات عديدة لاذوا بالفرار من المكان ب سيارة التي اتضّح أنها مسروقة، وباشر أفراد الشرطة الذي وصلوا إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات هذه الحادثة" وفقًا للبيان.
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