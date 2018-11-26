اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب المغار والقضاء أخبار محاكم وجنائيات مجهولون يحاولون سرقة جهاز الصرف الآلي بمنطقة المغار

أخبارNews & Politics

مجهولون يحاولون سرقة جهاز الصرف الآلي بمنطقة المغار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم
18

حيفا
غيوم
18

ام الفحم
غيوم
19

القدس
غائم جزئ
21

تل ابيب
غائم جزئ
21

عكا
غيوم
18

راس الناقورة
غيوم
18

كفر قاسم
غائم جزئ
21

قطاع غزة
مطر خفيف
20

ايلات
سماء صافية
19
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
المغار والقضاء

مجهولون يحاولون سرقة جهاز الصرف الآلي قرب ثكنة للجيش بمنطقة المغار

في محل تجاري قرب الثكنة العسكرية ألون (قرب المغار) حيث حاول عدد من المشتبهين سرقة جهاز الصرف الآلي، وبعد محاولات عديدة لاذوا بالفرار

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في محل تجاري قرب الثكنة العسكرية ألون (قرب المغار) حيث حاول عدد من المشتبهين سرقة جهاز الصرف الآلي، وبعد محاولات عديدة لاذوا بالفرار من المكان ب سيارة التي اتضّح أنها مسروقة، وباشر أفراد الشرطة الذي وصلوا إلى المكان وباشروا التحقيق في ملابسات هذه الحادثة" وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
سرقة مشتبهين
فوز الفرس أكواتور لصاحبها النصراوي محمد الشيخ سليمان
فازت الفرس أكواتور لصاحبها النصراوي محمد باسم الشيخ سليمان بمسابقة الجمال العالمية، والتي أجريت في العاصمة الفرنسية باريس

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
شاكر فريد حسن
قرارات المركزي الفلسطيني على المحك: شاكر فريد حسن
علي حيدر
الولاء بالثقافة أم خيانة الثقافة؟/ علي حيدر
أحمد القاسم محاميد
بالتربية الأخلاقية نرتقي/ أحمد القاسم محاميد
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab