سطو مسلح على محطة وقود في وادي الحمام وسرقة علب سجائر ومبلغ مالي

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "فجر اليوم الاثنين، في محطة وقود على مدخل بلدة وادي الحمام وعلى ما يبدو بالتهديد بالسلاح من قبل مجهول تمّ السطو على محطة الوقود وسرقة علب سجائر ومبلغ مالي من البائع، بعدها لاذ المشتبه بالفرار ركضًا، لا يوجد إصابات في المكان، وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان التحقيق في ملابسات الحادث وفقًا للبيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: