مصرع رجل (38 عامًا) وإصابة 3 آخرين بحادث طرق دام جنوبي البلاد



من المكان - تصوير نجمة داوود الحمراء

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة لخيش بلاغًا قرابة الساعة 05:24 حول وقوع حادث طرق دام بين 5 سيارات بينهن 3 شاحنات، على شارع رقم 40 بين كريات ملآخي وكريات جات باتّجاه الجنوب قرب مدخل نير بنيم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وعددهم 4 ولكن أحدهم (38 عامًا) تمّ إقرار وفاته متأثرًا بحالته الحرجة، والثلاثة الآخرين وصفت جراحهم بالمتفاوتة بين المتوسطة والطفيفة وأحيلوا لاستكمال العلاج في مستشفى برزيلاي" وفقًا للبيان.

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