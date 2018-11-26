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ديمبيلي يطلب الرحيل وبرشلونة يريد استغلاله
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ديمبيلي يطلب الرحيل وبرشلونة يريد استغلاله في صفقة نيمار

كشف موقع جول العالمي أن عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني قد طلب الرحيل عن البلوجرانا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

 وحصد لاعب بو روسيا دورتموند الألماني السابق سبع نقاط بالأهداف الخمس التي سجلها في الليجا خلال الموسم الحالي، أكثر من أي لاعب آخر

كشف موقع جول العالمي أن عثمان ديمبيلي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني قد طلب الرحيل عن البلوجرانا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي هذا رغم أن اللاعب الفرنسي الشاب أصبح أكثر لاعبي الدوري الإسباني حصداً للنقاط بأهدافهم، عقب خطفه نقطة جديدة لمصلحة برشلونة في موقعة أتلتيكو مدريد أمس –السبت- على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد.وحصد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق سبع نقاط بالأهداف الخمس التي سجلها في الليجا خلال الموسم الحالي، أكثر من أي لاعب آخر.

إلا أن صاحب الـ 21 ربيعًا يبدو غير متكيف بشكل كامل في النادي الكتلوني مع إدمانه ألعاب البلاي ستيشن وعدم اتباعه النظام الغذائي المطلوب، مع وجود كراتين من الأطعمة الجاهزة في منزله، علاوة على تأخره بشكل معتاد عن تدريبات البرسا.

موقع جول ذكر أن اللاعب طلب الرحيل عن كامب نو في يناير، ومسؤولو برشلونة يناقشون إمكانية إدراج ديمبيلي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي تتضمن مبلغ من المال يدفعه البرسا من أجل استعادة نيمار دا سيلفا النجم البرازيلي الكبير.يُذكر أن ليفربول الإنجليزي مهتم جدًا بالحصول على خدمات اللاعب المهاري في صفوف برشلونة، رغم تأكيد الأخير أنه لا توجد أي عروض رسمية بعد من جانب الريدز.

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