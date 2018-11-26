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رياضة وشبابSports

شمشون كفرقاسم خيّب الآمال بمردود سيء
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المثلث الجنوبي

شمشون كفرقاسم خيّب الآمال بمردود سيء رغم كادر اللاعبين المكلّف

خيّب فريق اتحاد شمشون كفرقاسم آمال محبيه بمردود سيء في الثلث الأول من مباريات دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية

 يرغب القسماويون باجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، بهدف تقوية صفوفه، رغم أن ذلك سيقابل بتحرير بعض اللاعبين المخيبين للآمال

خيّب فريق اتحاد شمشون كفر قاسم آمال محبيه بمردود سيء في الثلث الأول من مباريات دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية. فالوافد الجديد أعد العدة من أجل كسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة من خلال سلسلة تعاقدات مع كوكبة من اللاعبين المجربين والمكلفين كثيرا ماديا، أصحاب تجارب مثبتة في الدرجة العليا، وفي مقدمتهم سراج نصار وشلومي أربيتمان (تركه الى فريق أشدود) و محمود عباس (التحق بباقة الغربية). وقد تعاقب ثلاثة مدربين على تدريبه، حيث لا ترفع الادارة القسماوية راية الاستسلام رغم ابتعاده الحالي عن الصدارة، فقد بدأ الموسم المدرب أدهم هادية، ثم استبدله المدرب آفي سباج، لكن سرعان أن تركه لصالح موسى بن حاييم، الا أن الأخير لم يصمد كثيرا فاستقال بعد مباراة واحدة فقط.

المدرب آفي سباج

ويرغب القسماويون باجراء عدة تغييرات على كادر اللاعبين، بهدف تقوية صفوفه، رغم أن ذلك سيقابل بتحرير بعض اللاعبين المخيبين للآمال.ويصر مسؤولو الفريق على فعل أي شيء، بغرض كسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة عبر المرتبة الأولى، وليس عن طريق الاختبارات.

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شمشون كفر قاسم كرة قدم الدرجة الأولى
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