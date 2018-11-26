عودة جميع الفرق لخوض المباريات بعد انتهاء استراحة زرع الملاعب العشب الشتوي

تتجدد مباريات الدرجة الممتازة يوم الجمعة المقبل، ومعها أيضا فرق الدرجات الدنيا، على أن تلحقها فرق الدرجة العليا بعد يوم واحد
تعود فرق جميع درجات الدوري الاسرائيلي، بما يشمل الدرجتين العليا والممتازة، الى خوض غمار ما تبقى من مباريات، وذلك بعد انتهاء من الاستراحة لمدة ثلاثة أسابيع في العليا والممتازة ولمدة أسبوعين في الدرجات الدنيا، بهدف اتاحة الفرصة لزرع الملاعب بالعشب الشتوي وتجهيزها لباقي المباريات.
وسوف تتجدد مباريات الدرجة الممتازة يوم الجمعة المقبل، ومعها أيضا فرق الدرجات الدنيا، على أن تلحقها فرق الدرجة العليا بعد يوم واحد.وتمت زراعة الملاعب المختلفة بالعشب الشتوي، علما أن العديد من الفرق لا تملك ملاعب بيتية، ونضطر للتنقل بين ملاعب أخرى في بلدات مجاورة.
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