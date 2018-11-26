نادي كفرقاسم يحافظ على موقعه بين فرق القمة طامحا لتعويض الاخفاقات

أجرى الفريق القسماوي عدة تغييرات على كادر لاعبيه خلال سير المباريات، بهدف تقوية صفوفه أكثر
يحافظ فريق النادي الرياضي الوحدة كفر قاسم على موقعه ضمن فرق القمة في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية، حيث لا يتأخر كثيرا عن المتصدر فريق هكواح رمات جان، رغم أنه احتل الصدارة لعدة أسابيع.
وقد أجرى الفريق القسماوي عدة تغييرات على كادر لاعبيه خلال سير المباريات، بهدف تقوية صفوفه أكثر، حيث يضم ياردين كوهين وتسليل حاتوكا ويوسي أسياج وأيهم ابداح وايتاي الكسلاسي ومحمد علي سليم وديلا يامبوليسكي وسامح مرعب، ما يؤكد على أن كادر لاعبيه يعد من الأقوى في الدوري، واذا أحسن المدرب المحلي اسماعيل عامر التعامل معه، فانه سيكون من أكثر الفرق حظا للارتقاء الى الدرجة الممتازة، ليعوّض عن اخفاقات المواسم الثلاثة الماضية.
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