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رياضة وشبابSports

مشاركة مراد عطا الله مع منتخب اسرائيل للجوجيتسو
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شفاعمرو والقضاء

مشاركة المدرب مراد عطا الله مع منتخب اسرائيل للجوجيتسو في بطولة العالم

شارك المدرب الشفاعمري مراد عطا الله مع منتخب اسرائيل للكراتيه في بطولة العالم، وذلك في السويد، وبالذات في مدينة مالمو، حيث كان الممثل العربي الوحيد

 ذ حصل المنتخب الاسرائيلي على المرتبة الثانية في فئة الرجال والثالثة في فئة النساء

شارك المدرب الشفاعمري مراد عطا الله مع منتخب اسرائيل للكراتيه في بطولة العالم، وذلك في السويد، وبالذات في مدينة مالمو، حيث كان الممثل العربي الوحيد. وشارك لاعبون من 55 دولة، منها دول عربية، اذ حصل المنتخب الاسرائيلي على المرتبة الثانية في فئة الرجال والثالثة في فئة النساء.

 

وقال مراد عطا الله:"كانت بطولة ناجحة جدا من جانبنا، وسط مرافقة السفير الاسرائيلي ألون بن دوف، وللأسف الشديد لم يشارك لاعبون عرب بسبب عدم توفر ميزانيات ملائمة لدينا، ونأمل خيرا في البطولات المقبلة، فاذا حصلنا على ميزانيات مناسبة فهناك فرصة مواتية لمشاركة ممثلين عرب، علما أنه سنبدأ قريبا بالاستعداد لبطولات لاحقة".

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