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إسرائيل تتفق مع اليونان وقبرص وإيطاليا على مد الغاز
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إسرائيل تتفق مع اليونان وقبرص وإيطاليا على مد خط لتصدير الغاز الإسرائيلي لاوروبا

توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع اليونان وقبرص وإيطاليا لمد خط أنابيب بتكلفة ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار) لنقل الغاز من إسرائيل إلى الدول الثلاث.

  طول الخط سيصل إلى 2100 كيلومترا وسيمتد على عمق ثلاثة آلاف متر تحت قاع البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تصل تكلفته إلى ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار)

توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع اليونان وقبرص وإيطاليا لمد خط أنابيب بتكلفة ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار) لنقل الغاز من إسرائيل إلى الدول الثلاث.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الطاقة يوفال شتاينتس القول إنه يتعين استكمال الخط بحلول عام 2025. ومن المقرر أن توقع الدول الأربعة اتفاقا بشأن المشروع بحلول مطلع شباط/فبراير.وأوضح شتاينتس أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد عام من الانتهاء من دراسة الجدوى التي أجراها الاتحاد الأوروبي وخرجت بنتائج إيجابية.

ووفقا للدراسات الأولية، فإن طول الخط سيصل إلى 2100 كيلومترا وسيمتد على عمق ثلاثة آلاف متر تحت قاع البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تصل تكلفته إلى ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار).ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الطبيعي من الحقول البحرية الموجودة قبالة سواحل إسرائيل إلى قبرص، ثم عبر البر الرئيسي اليوناني إلى إيطاليا.

وأشارت وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى احتمال ضم دول أخرى في المستقبل للمشاركة إذا ما وافقت الدول الأربعة. وكان الاتحاد الأوروبي قد وفر 70 مليون يورو لغرض دراسة الجدوى والتخطيط.وقال الوزير الإسرائيلي "إذا ما مضت الأمور وفقا لما هو مخطط، فإننا نتوقع أن تصبح إسرائيل واحدة من أكبر مورّدي الطاقة إلى أوروبا بحلول 2025/2024"، موضحا أن الاتفاق له "أهمية اقتصادية وسياسية كبرى".
وكان وزراء الطاقة في كل من إسرائيل وقبرص واليونان والسفير الإيطالي قد وقعوا مذكرة تفاهم حول الخطط في نيقوسيا قبل عام بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ميجيل آرياس كانيتي.

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كلمات دلالية
إسرائيل
إسرائيل تتفق مع اليونان وقبرص وإيطاليا على مد الغاز
توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع اليونان وقبرص وإيطاليا لمد خط أنابيب بتكلفة ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار) لنقل الغاز من إسرائيل إلى الدول الثلاث.

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