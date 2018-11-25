فيديو-توثيق السطو المسلح على فرع البرد في دالية الكرمل

تلقى مركز الشرطة 100 يوم الجمعة، بلاغا حول سطو مسلح في فرع بنك البريد في دالية الكرمل، الذي قام به، مجهولان ملثمان، حيث سرقا مبلغا نقديا ولاذا بالفرار من المكان.

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