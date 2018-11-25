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عضو الكنيست شمولي يهنئ رئيس مجلس يافة الناصرة
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الناصرة والقضاء

عضو الكنيست ايتسك شمولي يهنئ رئيس مجلس يافة الناصرة المنتخب

قام مؤخراً عضو الكنيست ايتسك شمولي يرافقه السيد نقولا مسعد رئيس قائمة التقدم والاعمار ي ف بزيارة السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي مؤكداً ان هذا الفوز حدث مهم ليافة الناصرة ولجميع الوسط العربي . وطلب الضيفان شمولي ومسعد من ج

 

قام مؤخراً عضو الكنيست ايتسك شمولي يرافقه السيد نقولا مسعد رئيس قائمة التقدم والاعمار في بزيارة السيد ماهر خليلية رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي مؤكداً ان هذا الفوز حدث مهم ليافة الناصرة ولجميع الوسط العربي . وطلب الضيفان شمولي ومسعد من جميع احزاب الائتلاف والمعارضة العمل يداً واحدة واضعين امامهم هدف المحافظة على تطور البلدة واعمارها لتواكب تحديات القرن الواحد والعشرين .

وقال عضو الكنيست ايتسك شمولي : " يد العون ممدودة لمجلس يافة الناصرة ورئيسه للمساعدة في مجال الرفاه الاجتماعي والصحي عن طريق لجان الكنيست وانا سأكون داعماً في الصفوف الامامية لأي مشروع او اقتراح يصب في مصلحة هذه القرية الجميلة ". واضاف ايضاً " في ال انتخابات يجب تقبل راي الاخر، ويافة فتحت صفحة جديدة ونحن نحترم الحسم الديمقراطي، ماهر خليلية هو رئيس المجلس الذي انتخبه اهل البلدة من هذا المنطلق نحن نبارك له".ومن جانبه اكد رئيس قائمة التقدم والاعمار وعضو المجلس السيد نقولا مسعد على ثقته التامة برئيس المجلس المحلي ماهر خليلية وثمن عاليًا الشراكة الحالية والمستقبلية مع رئيس المجلس وعلى ضرورة المضي قدمًا لدفع عجلة التطوير والإعمار ليافة الناصرة مع السيد ماهر خليلية وكل الشركاء في المجلس المحلي لأن مصلحة يافة فوق كل إعتبار .بعد الترحيب بعضو الكنيست ايتسك شمولي والسيد نقولا مسعد ، اعرب رئيس المجلس عن شكره وامتنانه لهذه الشراكة التي بنيت على اسس الإحترام المتبادل وعلى متابعة قضايا يافة المهمة وثمن عاليًا الاصرار على صنع هذا النصر ليافة ومواطنيها بعد فوزه بالرئاسة وشدّد على ان باب المجلس ورئيسه مفتوح امام جميع اعضاء الكنيست والوزراء وكل من يساهم في تطوير يافة والنهوض بها ونرحب بكل مسؤول يستطيع تقديم العون لتحديث يافة الناصرة الغالية .

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