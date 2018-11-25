لاتسيو يخطف تعادلاً قاتلاً ويحتفظ بالمركز الرابع أمام ميلان

وفي الدقيقة 94 نجح خواكين كوريا لاعب لاتسيو بتسجيل هدف التعادل لفريقه ، والذي منحه نقطة الحفاظ على المركز الرابع.وعلى نتيجة التعادل

خطف لاتسيو تعادلاً في الوقت القاتل من ضيفه ميلان ، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أولمبيكو ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وكاد ميلان أن يخطف النقاط الثلاث بفوزه بهدفٍ دون مقابل ، لكن لاتسيو سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.وعانى ميلان من مشاكل على صعيد الإصابات بغياب كل من لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا في الوسط ، وأليسيو رومانيولي وماتيا كالدارا وماتيو موساكيو في الوسط ، بجانب إيقاف مهاجمه جونزالو هيجواين لمباراتين.

واضطر جينارو جاتوزو للاعتماد على الظهيرين إيجانزو أباتي وريكاردو رودريجيز والبديل الرابع كريستيان زاباتا في خط الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي.وبعد سيطرة واضحة للاتسيو خلال المباراة في ظل الاعتماد الواضح لميلان على تكتيك دفاعي بسبب الغيابات نجح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه بخطف هدف التقدم في الدقيقة 78.وفي الدقيقة 94 نجح خواكين كوريا لاعب لاتسيو بتسجيل هدف التعادل لفريقه ، والذي منحه نقطة الحفاظ على المركز الرابع.وعلى نتيجة التعادل ، يرفع لاتسيو رصيده إلى النقطة 23 في المركز الرابع ، بينما بقي ميلان خامساً وفي رصيده 22 نقطة.

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