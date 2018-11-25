لاتسيو يخطف تعادلاً قاتلاً ويحتفظ بالمركز الرابع أمام ميلان

وفي الدقيقة 94 نجح خواكين كوريا لاعب لاتسيو بتسجيل هدف التعادل لفريقه ، والذي منحه نقطة الحفاظ على المركز الرابع.وعلى نتيجة التعادل
خطف لاتسيو تعادلاً في الوقت القاتل من ضيفه ميلان ، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب أولمبيكو ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.
وكاد ميلان أن يخطف النقاط الثلاث بفوزه بهدفٍ دون مقابل ، لكن لاتسيو سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.وعانى ميلان من مشاكل على صعيد الإصابات بغياب كل من لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا في الوسط ، وأليسيو رومانيولي وماتيا كالدارا وماتيو موساكيو في الوسط ، بجانب إيقاف مهاجمه جونزالو هيجواين لمباراتين.
واضطر جينارو جاتوزو للاعتماد على الظهيرين إيجانزو أباتي وريكاردو رودريجيز والبديل الرابع كريستيان زاباتا في خط الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي.وبعد سيطرة واضحة للاتسيو خلال المباراة في ظل الاعتماد الواضح لميلان على تكتيك دفاعي بسبب الغيابات نجح لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه بخطف هدف التقدم في الدقيقة 78.وفي الدقيقة 94 نجح خواكين كوريا لاعب لاتسيو بتسجيل هدف التعادل لفريقه ، والذي منحه نقطة الحفاظ على المركز الرابع.وعلى نتيجة التعادل ، يرفع لاتسيو رصيده إلى النقطة 23 في المركز الرابع ، بينما بقي ميلان خامساً وفي رصيده 22 نقطة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- ثنائية ماندزوكيتش ورونالدو تقود يوفنتوس للفوز وتعميق جراح ميلان
- الدوري الأوروبي: ميلان يتعادل مع بيتيس ودينامو زغرب يضمن التأهل
- انترميلان يفلت من الهزيمة ضد برشلونة في قمة دوري ابطال اوروبا بالتعادل 1-1
- ابراهيموفيتش يطلب الانتقال إلى ميلان بشكل دائم
- ميلان يحقق فوزًا دراماتيكيًا على أودينيزي في الدوري الإيطالي
- إنتر ميلان يقسو على جنوى ويستمر في ملاحقة يوفنتوس
- ميلانيا ترامب تتواجد 6 ساعات بالقاهرة وتنفق مبلغًا كبيرًا!
- ميلان يصعد للمركز الرابع بفوز مثير على جنوى
- ميلان يعزف نغمة الانتصارات مجدداً ويقترب من المقدمة