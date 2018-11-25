الالاف يشيعون جثمان رئيس مجلس جديدة المكر محمد شامي الى مثواه الاخير

شيع الالاف مساء الاحد، جثمان المرحوم محمد شامي- ابو النمر رئيس مجلس جديدة المكر. ومن بين المشاركين المهندس سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي المنتخب في جديدة المكر، رئيس مجلس ابوسنان السابق الشيخ نهاد مشلب ورؤساء سلطات محلية سابقين وحاضرين في جنازة المرحوم الحاج محمد شامي رئيس مجلس الجديدة المكر السابق ، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز الـ 66 عاما اثر نوبة قلبية ألمّت به.وتم دفنه في مقبرة الشمالية في جديدة، كما وألقى الشيخ ناصر دراوشة كلمة خلال مراسم تشييع جثمان المرحوم ، أثنى فيها على مكارم وأخلاق الحاج المرحوم .
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