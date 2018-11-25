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آرسنال يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على بورنموث
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آرسنال يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على بورنموث

حقق نادي آرسنال فوزاً صعباً ومهماً على حساب مستضيفه بورنيموث بنتيجة 2-1 عل ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

  عاد نادي آرسنال مجدداً لطريق الانتصارات رافعاً رصيده من النقاط إلى 27 نقطة محتلاً بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق نادي آرسنال فوزاً صعباً ومهماً على حساب مستضيفه بورنيموث بنتيجة 2-1 عل ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

وخطف آرسنال فوزاً صعباً للغاية على ملعب صعب أمام فريق يقدم موسماً جيداً بقيادة مدربه الشاب إيدي هاو، ليعود الجانرز مرة أخرى لسكة الانتصارات بعد سلسلة طويلة من التعادلات.وبدأ اللقاء سريعاً من جانب الفريقين، حيث أظهر فريق بورنيموث قدرته كند قوي لنادي آرسنال منذ الدقائق الأولى للمباراة التي بدأت قوية.

وألغى حكم الراية المساعد في مباراة بورنيموث ضد آرسنال هدفاً لصالح أصحاب الأرض بورنيموث قبل دقائق من تقدم الضيوف عن طريق ليرما الذي أحرز هدفاً في مرماه.وأظهرت الإعادات واللقطات التلفزيونية أن الألماني شيردان موستافي مدافع آرسنال الذي كان ساقطاً على أرض الملعب غطى مصيدة التسلل على ديفيد بروكس، الأمر الذي يؤكد أن هدف بورنيموث الملغي في شباك آرسنال صحيحاً.وبعدها بدقائق نجح نادي آرسنال في التقدم بالنتيجة واحراز هدف الافتتاح في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق لاعب بورنيموث جيفيرسون ليرما الذي أحرز الهدف في مراه.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، نجح المهاجم الإنجليزي جوشوا كينج في إحراز هدف التعادل لصالح بورنيموث بعد هجمة مرتدة مثالية لكتيبة المدرب إيدي هاو.وفي الشوط الثاني، أظهر نادي آرسنال إرادته ورغبته بالفوز بالمباراة، ونجح بذلك بعدما سجل هدف التقدم والفوز عن طريقه مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 67 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز آرسنال بثنائية مقابل هدف.
وبهذا الفوز عاد نادي آرسنال مجدداً لطريق الانتصارات رافعاً رصيده من النقاط إلى 27 نقطة محتلاً بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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