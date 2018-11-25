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مصرع شاب (20 عاما) بعد انقلاب دراجة نارية على شارع عيلبون المغار

وقع مساء الاحد، حادث طرق مروع على شارع 806 بين عيلبون والمغار، مما اسفر عن مصرع شاب (20 عاما) اثر انقلاب دراجة نارية. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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مصرع علي شكيب فاضل (25 عاما) من المغار
وقع مساء الاحد، حادث طرق مروع على شارع 806 بين عيلبون والمغار، مما اسفر عن مصرع شاب (20 عاما) اثر انقلاب دراجة نارية. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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