مصرع علي شكيب فاضل (25 عاما) من المغار بعد انقلاب دراجة نارية

وقع مساء الاحد، حادث طرق مروع على شارع 806 بين عيلبون والمغار، مما اسفر عن مصرع الشاب علي شكيب فاضل (25 عاما) من بلدة المغار، اثر انقلاب دراجة نارية. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"حادث طرق مروع على الطريق 806 بين المغار وعيلبون، فقد راكب دراجة نارية في العشرينات من عمره لسبب ما زال غير واضح، فانقلب.إثر الحادث، أعلن عن وفاة راكب الدراجة في المكان.يتم فحص ملابسات الحادث.محققون مختصو حوادث الطرق في طريقهم الى مكان الحادث".

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