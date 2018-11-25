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كل العرب الشاغور جامعات / مدارس اخبار المدارس افتتاح مختبر الميخوترونيكا في مدرسة الشاغور مجدالكروم

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افتتاح مختبر الميخوترونيكا في مدرسة الشاغور مجدالكروم تصوير: d
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الشاغور

افتتاح مختبر الميخوترونيكا على اسم المرحوم هاني زهراوي في مدرسة الشاغور مجدالكروم

أكد السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي على دعم المجلس لهذه المشاريع واهميتها و شكر العائلة الكريمة على مساهمتها في هذا المختبر وكونها مثال للعطاء الدائم

بحضور افراد عائلة المرحوم المهندس هاني خليل زهراوي (الوالدان والزوجة والابناء والاخوة والاخوات والاقارب) ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي السيد سليم صليبي ورؤساء المجلس السابقين محمد مناع ابو العز ومحمد كنعان ابو خالد واعضاء المجلس المحلي وطاقم مدرسة الشاغور الثانوية والعشرات من اهالي مجد الكروم تم افتتاح مختبر الميخوترونيكا في مدرسة الشاغور الثانوية الذي يحمل اسم المرحوم مهندس الهايتك هاني خليل زهراوي و الذي تبرعت عائلة المرحوم بتجهيزه يأحدث المعدات و الاجهزة . وكان في استقبال الضيوف الاستاذ نايف فرحات مدير المدرسة و عدد من اعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة الشاغور الثانوية.

وقد رحب الاستاذ نايف يالحضور و شكر العائلة الكريمة على تبرعها الجزيل مؤكداً على أهمية هذا المختبر الحديث في تمكين طلابنا من الانخراط في عالم التكنولوجيا الحديثة وشكر كل من يساهم في يمثل هذه المشاريع لمصلحة طلابنا في المستقبل. وأشار الى أن هذا المختبر سيحمل اسم المرحوم هاني ويخلد عطاءه وانتماءه لبلده وابناء قريته و ليكون قدوة للشباب. وقد قدم الاستاذ نايف شهادة شكر و امتنان لذوي المرحوم هاني.
وأكد السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي على دعم المجلس لهذه المشاريع واهميتها و شكر العائلة الكريمة على مساهمتها في هذا المختبر وكونها مثال للعطاء الدائم.
بعد ذلك استمع الحضور الى كلمة العائلة التي قدمها السيد غسان زهراوي الذي تطرق الى صفات المرحوم هاني الذي كان مبادراً و معطاءاً و محباً للعلم و المعرفة و الكثير من الصفات الجميلة في شخصية هاني رحمه الله.
بعد ذلك توجه الحضور و عائلة المرحوم لافتتاح المختبر واتطلعوا على محتوياته و استمعوا الى شرح مبسط من الاستاذ بلال فرحات معلم موضوع الميخوترونيكا و شاهدوا فيلم اً من اعداد الاستاذ بلال فرحات عن التخصص وما يفعله طلابه. وتم توزيع كتيب عن حياة المرحوم و انجازاته في نهاية هذا الافتتاح.
نسأل الله سبحانه و تعالى أن يكون يكون تبرع العائلة الكريمة و دعمها اللامحدود للمدرسة يصب في حسنات المرحوم ويجعله قدوة حسنة لغيره ويخلد ذكراه وعمله أن شاء الله.

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