اندلاع النيران في منزل في عرابة وطواقم الاطفاء تعمل على اخماده

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان حريقًا هائلًا شب في منزل في مدينة عرابة ما الحق اضرار جسميًا بالممتلكات، وقال كايد ضاهر المتحدث باسم سلطة المطافئ والانقاذ:"حريق شب في منزل بمدينة عرابه وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة الجليل المركزي تعمل على اخماد الحريق الذي شب في الطابق الثالث". ويشارالى ان المنزل يقع في حي الجلمة في المدينة.
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