أم الفحم: تشييع جثمان الشاب علي محمد اقطم ضحية حادث الطرق قرب العفولة



صور من تشييع جثمان الشاب المرحوم علي محمد اقطم

شيع أهالي مدينة أم الفحم مساء اليوم، الأحد، جثمان الشاب علي محمد اقطم (20 عامًا) ضحية حادث الطرق الذي وقع أول أمس الجمعة قرب العفولة، وسط أجواء من الحزن. هذا، وانطلقت الجنازة من مسجد المحاجنة بام الفحم ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة المحاجنة والمحاميد.



المرحوم علي محمد اقطم

إقرا ايضا في هذا السياق: