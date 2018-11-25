احتجاجات في شارع صلاح الدين في القدس بعد اعتقال المحافظ عدنان غيث والشرطة تتدخل

تواجدت قوات الشرطة في المكان واستخدمت وسائل التفريق وتمّ تنزيل الاعلام التي حملها المتواجدون، كما أعتقل أحد المنظّمين
تدخلت الشرطة الاسرائيلية ومنعت وقفة احتجاجية في شارع صلاح الدين في القدس كانت تندد باعتقال المحافظ عدنان غيث، نظّمها شبان مقدسيون تحت عنوان "لا شرعية للاحتلال في القدس". وذكرت شرطة إسرائيل في بيانها أنّ "عشرات المتظاهرين قاموا باخلال النظام في شارع صلاح الدين في القدس، كما قاموا باغلاق الشارع اما حركة السير على خلفية اعتقال محافظ القدس عن السلطة الفلسطينية ، وعليه تواجدت قوات الشرطة في المكان واستخدمت وسائل التفريق وتمّ تنزيل الاعلام التي حملها المتواجدون، كما أعتقل أحد المنظّمين"، بحسب الشرطة.
يذكر أنّه قامت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، باعتقال محافظ مدينة القدس عن السلطة الفلسطينية عدنان غيث. وذلك من منزله في حي سلوان بالقدس الشرقية. وقد مددت المحكمة الاسرائيلية اعتقاله لمدة 5 أيام حتى 29.11.2018 على ذمة التحقيقات.
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