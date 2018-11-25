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كروس ينتقد خط الدفاع في ريال مدريد
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غائم جزئ
18

حيفا
غائم جزئ
18

ام الفحم
غائم جزئ
18

القدس
غائم جزئ
19

تل ابيب
غيوم متفرقة
18

عكا
غائم جزئ
18

راس الناقورة
غائم جزئ
18

كفر قاسم
غائم جزئ
19

قطاع غزة
غيوم متناثره
15

ايلات
غائم جزئ
19
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كروس ينتقد خط الدفاع في ريال مدريد

انتقد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، خط دفاع فريقه، عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام إيبار

توني كروس:

لم نظهر بشكل جيد أمام إيبار، ونستحق هذه النتيجة

انتقد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، خط دفاع فريقه، عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام إيبار، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الليجا. وتجمد رصيد الملكي عند 20 نقطة في المركز السادس، بفارق 5 نقاط عن المُتصدر برشلونة .

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم نظهر بشكل جيد أمام إيبار، ونستحق هذه النتيجة". وأضاف: "من الصعب تفسير ما حدث، لأننا قمنا بالتحضير للمباراة، ولكن لم تسر الأمور كما خططنا".

وتابع: "لقد أصبنا بالإحباط بسبب هذه المباراة، والنتيجة خيبت آمالنا تماما، ونحن بحاجة لتحسين الدفاع". واختتم: "الخسارة ضد إيبار ليست أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، ورغم ذلك نشعر بخيبة أمل، ولكن خلال 3 أيام لدينا مباراة مهمة أخرى في روما (بدوري الأبطال)".

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كروس ريال مدريد الدوري الاسباني
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