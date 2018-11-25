النقب: مظاهرة ضد قتل النساء بعد مقتل منال الفريزات من تل السبع أمام منزلها



صور من التظاهرة

نظّمت المظاهرة مجموعة من الناشطات في المنطقة

جرت بعد ظهر اليوم، الأحد، مظاهرة ضد قتل النساء على مفرق السقاطي في النقب ، وذلك في أعقاب مقتل السيدة منال الفريزات من تل السبع قبل أيام بإطلاق نار امام منزلها.

يشار إلى أنّه نظّمت المظاهرة مجموعة من الناشطات في المنطقة، وخلال الوقفة حملت المشاركات العديد من الشعارات المناهضة للعنف ضد النساء والتي تطالب بوضع حد للجريمة وقتل النساء والعمل على اعتقال المجرمين.

إقرا ايضا في هذا السياق: