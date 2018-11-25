اختفاء آثار الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من أم الفحم ومناشدة للمساعدة بالعثور عليه

الشاب علي محاجنة
الشاب فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الآخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ما يلي:"تطلب الشرطة من جمهور المواطنين المساعدة في العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من أم الفحم، والذي فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الآخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة، وقد أبلغت العائلة عن اختفائه"، بحسب بيان الشرطة.
وجاء في بيان الشرطة حول مواصفات الشاب المفقود:"الطول: 170 سم، مبنى الجسم ضعيف، أصلع، وارتدى عند رؤيته للمرة الأخيرة سترة باللونين الأسود والأبيض وبنطال جينز وقبعة سوداء "نايكي". وأضافت الشرطة:"على كل من يملك معلومة حول مكان تواجد الشاب المفقود الاتصال على بدالة الشرطة 100 أو على هاتف رقم 046115000 "، إلى هنا البيان.
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