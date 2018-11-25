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اختفاء آثار الشاب علي محاجنة من أم الفحم
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وادي عارة

اختفاء آثار الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من أم الفحم ومناشدة للمساعدة بالعثور عليه

تطلب الشرطة من جمهور المواطنين المساعدة في العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من مدينة أم الفحم


الشاب علي محاجنة

الشاب فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الآخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، ما يلي:"تطلب الشرطة من جمهور المواطنين المساعدة في العثور على الشاب علي محاجنة (33 عامًا) من أم الفحم، والذي فُقدت آثاره يوم 22.11.2018 حيث شوهد للمرة الآخيرة يومها عند الساعة 18:00 في المدينة، وقد أبلغت العائلة عن اختفائه"، بحسب بيان الشرطة.

وجاء في بيان الشرطة حول مواصفات الشاب المفقود:"الطول: 170 سم، مبنى الجسم ضعيف، أصلع، وارتدى عند رؤيته للمرة الأخيرة سترة باللونين الأسود والأبيض وبنطال جينز وقبعة سوداء "نايكي". وأضافت الشرطة:"على كل من يملك معلومة حول مكان تواجد الشاب المفقود الاتصال على بدالة الشرطة 100 أو على هاتف رقم 046115000 "، إلى هنا البيان.

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أم الفحم اختفاء آثار علي محاجنة الشرطة
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