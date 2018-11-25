تحرير جثمان المغدور زيد عاصلة من أبو كبير وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العشاء في عرابة

الشاب زيد أحمد داوود عاصلة (38 عامًا) من عرابة كان قد لقي مصرعه صباح الجمعة جراء تعرّضه للطعن
أكّد علي عاصلة الرئيس السابق لبلدية عرابة المتواجد في المعهد العدلي أبو كبير بأنّ جثمان المرحوم زيد عاصلة تم تحريره، وعليه سيتم تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء مساء اليوم الاحد من بيت العائلة الثكلى الى مثواه الاخير في المقبرة الجديدة.
يشار إلى أنّ الشاب زيد أحمد داوود عاصلة (38 عامًا) من عرابة كان قد لقي مصرعه صباح الجمعة، متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرّضه للطعن من قبل قريب له داخل محطة وقود داخل المدينة، والتي يعمل فيها، بحسب الشبهات. وأفادت الشرطة أنّه تمّ اعتقال مشتبه (34 عامًا) وهو قريب لعائلة الضحية.
من مكان جريمة القتل
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