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كل العرب فنانين فن عربي سميرة سعيد تبهر الجمهور بشبابها وجمالها- صور

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سميرة سعيد تبهر الجمهور بشبابها وجمالها- صور
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سميرة سعيد تبهر الجمهور بشبابها وجمالها- صور

شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور ومحبّيها بصور جديدة ورائعة، تمّ التقاطها على هامش تصوير كليب أغنية إزاي أحبّ



ظهرت الديفا سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية مميّزة

شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور ومحبّيها بصور جديدة ورائعة، تمّ التقاطها على هامش تصوير كليب أغنية "إزاي أحبّ". وقد ظهرت الديفا في الصور بإطلالة شبابية مميّزة حيث ارتدت تنورة قصيرة من اللون الأخضر وبلوزة من اللون الفوشيا وتألقت بجرأتها المعهودة وسرقت الأنظار نحوها.

الجدير ذكره أن أغنية “إزاي أحب” صدرت في عام 2002 ضمن ألبوم “يوم ورا يوم” وحققت حينها نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء البلدان العربية، وصوّرتها سميرة سعيد مؤخرًا وأطلقتها كإهداء لمحبّيها.

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