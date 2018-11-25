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كل العرب القدس والقضاء أخبار محاكم وجنائيات الشرطة تعتقل محافظ القدس عدنان غيث

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الشرطة تعتقل محافظ القدس عدنان غيث
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القدس والقضاء

السلطات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس عدنان غيث: تهمتي ملاحقة مسرّبي العقارات للاحتلال

قامت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، باعتقال محافظ مدينة القدس عن السلطة الفلسطينية عدنان غيث

مصادر:

غيث يتعرض للملاحقة المستمرة، وتم اعتقاله ثلاث مرات هذا الشهر. كما اعتُقل نهاية الشهر الماضي لمدة أسبوع

غيث يعمل على ملاحقة مواطنين عرب حاملي الهوية الاسرائيلية والذين يقومون بإجراء صفقات بيع عقارات ليهود

قامت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، باعتقال محافظ مدينة القدس عن السلطة الفلسطينية عدنان غيث. وذلك من منزله في حي سلزان بالقدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية فإنّ:"شرطة إسرائيل داهمت منزل غيث في سلوان جنوبي المسجد الأقصى واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق".

وأشارت المصادر إلى أنّ:"غيث يتعرض للملاحقة المستمرة، وتم اعتقاله ثلاث مرات هذا الشهر. كما اعتُقل نهاية الشهر الماضي لمدة أسبوع". ونقلت قناة الجزيرة تصريحًا سابقًا عن غيث، والذي أوضح فيه أنّه:"متهم بملاحقة مسرّبي العقارات للاحتلال، لذلك يتم ملاحقته واعتقاله"، كما قال.

وبحسب ما ورد في تقارير اخبارية فإنّ "غيث يعمل على ملاحقة مواطنين عرب حاملي الهوية الاسرائيلية والذين يقومون بإجراء صفقات بيع عقارات ليهود".

من جهتها، أكّدت الشرطة الإسرائيلية أنّه:"تمّ اعتقال محافظ القدس عن السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، وتمّ التحقيق معه بشبهة مخالفات وفقًا للبند 7 من قانون التنفيذ (قانون تنفيذ الانفصال عن الضفة الغربية وقطاع غزّة). وقد مددت المحكمة اعتقاله لمدة 5 أيام حتى 29.11.2018 على ذمة التحقيقات"، بحسب الشرطة.

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القدس الشرطة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث
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